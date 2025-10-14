El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Querían destruirnos con un audio arreglado”: Angélica Lozano tras archivo de denuncia en su contra

La Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia que cursaba contra la senadora Angélica Lozano por supuestos hechos de corrupción relacionados con el Metro de Bogotá.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la senadora Angélica Lozano, quien se mostró satisfecha porque “la verdad salió a la luz”.

“Hace dos años empezó un calvario tonto, pero grave, porque cuando a uno le pegan al alma y a su lucha, duele (…) Aquí hay tres víctimas; Claudia López, el ciudadano chino William Dong, y yo”, dijo la congresista.

¿Por qué se investigaba a Angélica Lozano y Claudia López?

La investigación surgió debido a unas interceptaciones que publicó Revista Semana en los que supuestamente dos personas hablaban de irregularidades y “coimas” en la adjudicación del contrato, de las cuales algunos dineros supuestamente habían ido a parar a su campaña al Senado.

“Un señor, Jose Joaquín, que tiene oficinas frente al Centro Comercial Unicentro le pareció chistoso decir en una llamada -ese ciudadano chino es de los del metro, eso es plata venteada, eso es que le dio plata a la alcaldesa para la campaña de la esposa, esto es un chisme-, en plena campaña mía al Congreso”, explicó la senadora Lozano.

Pero luego de adelantar distintas pesquisas y búsqueda de corroboración de dicha información, la Corte determinó que no hay evidencia alguna de que existiese irregularidades en la campaña de Lozano.

La senadora Lozano aseguró en La W que estos audios publicados por Revista Semana estarían manipulados.

“La periodista Vicky Dávila, que supuestamente en ese momento no tenía intenciones políticas, publicó una portada con fuerza digital donde borró la frase -esto es un chisme-. Les pareció una oportunidad de tirarse el nombre de Claudia López y nuestra reputación, y editó la parte que dice -esto es un chisme-, porque si la deja se cae todo”, aseguró.

Finalmente, destacó que la ahora precandidata presidencial, Vicky Dávila, mientras fue directora de Revista Semana, junto a Hollman Morris, director de RTVC, hicieron un “trabajo de difusión dañina”.

“Saben que es falso, pero quieren hacernos daño a dos mujeres en la contienda política, como somos Claudia y yo, generando procesos judiciales, a ella aún le tienen el caso abierto, posicionaron una mentira. Inventaron incluso que había conversaciones en mandarín que hablaban de nosotras, la Corte tuvo que traducirlas. Vicky necesitaba destruir y hacernos un daño moral”, concluyó, agregando que la justicia hizo efecto, pese a que fue un proceso de dos años que destacó como “un calvario”.

Escuche la entrevista completa en La W:

