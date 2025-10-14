Superintendente de Salud sale del cargo: las versiones sobre su retiro
El SuperSalud dijo a sus personas cercanas que los motivos de su salud se deben a temas políticos, pero desde el MinSalud no opinan lo mismo.
Giovanny Rubiano. Foto: (Cortesía Minsalud)
La W pudo confirmar a través de varias fuentes que Giovanni Rubiano, superintendente de Salud, sale de su cargo luego de que le pidieran la renuncia.
No obstante, al no haber presentado la renuncia como se lo habían solicitado sus superiores y a la espera de tener una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, fue declarado insubsistente.
Rubiano les dijo a sus allegados que los motivos de su salud se deben a temas políticos, pues necesitan ajustar los votos para que pase la reforma a la salud.
Sin embargo, otras fuentes le señalaron a La W que desde el Ministerio de Salud las dudas que existen con el trabajo del superintendente, en particular la intervención a las EPS, es el detonante de su salida.
