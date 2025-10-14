El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Todo sigue en incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar”: Huda, corresponsal de La W en Gaza

Pese a que se firmó la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, Huda, corresponsal de La W, aseguró que aún se vive en incertidumbre al no saber si este se va a cumplir o no.

Puede leer: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos setenta mil millones de dólares tras dos años de guerra

“Hasta el momento hay una incertidumbre que sucederá el día después de la guerra, cómo se vivirán estos días, nadie sabe qué va a suceder”, dijo.

Asimismo, detalló que están a la espera de finalizar la entrega de los rehenes por parte de Hamás, pero todavía quedan 28 cuerpos que quedan en el interior de la Franja de Gaza.

“Las autoridades israelíes aseguran que para finalizar la primera fase se deben entregar todos los cuerpos”, mencionó.

Le puede interesar: Joe Biden felicitó a Donald Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Incluso reveló que acaban de anunciar que Israel no va a permitir la entrada de ayuda humanitaria y la apertura del cruce de Rafah hasta que Hamás no libere al último cadáver que queda en la Franja de Gaza.

Sin embargo, se ha conocido que la liberación de cuerpos no es un proceso fácil. “Hay cuerpos de cadáveres que se encuentran debajo de los escombros, que no se conocen el lugar, es un proceso complicado que necesitaría tiempo”.