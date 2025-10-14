El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Viceministro de Diálogo Social aseguró que bloqueos a ministerios en Bogotá “no se justifican”

Este martes, 14 de octubre, manifestantes de la Cumbre Nacional Popular, entre los que también se encuentran encapuchados, bloquearon la entrada y salida del Centro Comercial San Martín donde quedan oficinas del Ministerio de Agricultura y la SAE.

Asimismo, se tomaron también el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior.

Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, tomas en distintas sedes del estado, ministerios, grupos sociales que acompañan las protestas.

“Estas ocupaciones de edificios son realizadas por el Congreso de los Pueblos, que se están asentando en la Universidad Nacional, ellos hacen una reunión en su aniversario y están haciendo actividades simultaneas de reivindicaciones por incumplimientos por parte de este y de otros gobiernos anteriores”, explicó.

Sin embargo, destacó que estas tomas “no son justificables. Hago un llamado de que no hay necesidad de bloquear los edificios de ministerios, el Gobierno está dispuesto a concertar con ellos. Nos sorprende que se hayan tomado los edificios, teníamos una reunión a las 8 de la mañana y no llegaron, los estábamos esperando”.

Finalmente, enfatizó en que el Gobierno Nacional está abierto al diálogo, por lo que no se entiende su actuar.

“Tal vez diferimos en la forma en que se hacen las cosas, ellos plantean que las acciones deben ser más rápidas, pero los procesos toman tiempo. Aun así tenemos la disposición de escucharlos, no entendemos por qué los bloqueos”, concluyó.

