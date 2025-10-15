El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Análisis: ¿El ganador de la consulta del Pacto Histórico podría ir también a la del Frente Amplio?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el registro del logo del Pacto Histórico, luego de que fuera derrotada una ponencia presentada por la magistrada Fabiola Márquez, que pedía otorgar el uso del símbolo. Esto generaría cambios en la consulta que buscaba elegir precandidato para el Frente Amplio entre Cepeda, Corcho y Quintero.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el exregistrador delegado para lo electoral y abogado Alfonso Portela, quien dio su explicación sobre el panorama de la consulta.

“La decisión en lo que respecta al Pacto Histórico es que ese nombre no se podía usar, con este cambio se retrotrae todo, y quedan solos el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, no entra la Colombia Humana ni Progresistas”, aseguró.

Según explicó, ya dejaría de ser una consulta para elegir al representante del Pacto Histórico, sino una consulta para elegir al candidato entre tres nombres que lleve, cada uno, la bandera de los tres partidos previamente mencionados.

“Es decir, se trataría de una consulta interpartidista, donde entre el candidato de cada partido se eligiera uno solo (…) La tarjeta electoral puede ser la misma, pero en lugar de tener el logo del Pacto, cada candidato tendría el logo de un partido habilitado, me extraña que digan que esto apareció a último momento, esta fue la decisión de la Registraduría”, aseguró.

¿Un candidato que salga de esta consulta interpartidista puede participar también en el Frente Amplio?

Según explicó Alfonso Portela en La W, un candidato que salga de esta consulta interpartidista sí podría medirse posteriormente en el Frente Amplio, pese a las afirmaciones que dicen que lo llevarían directo a la primera vuelta presidencial.

“Todo tiene que ver con los estatutos internos y lo que decidan los partidos, no se bloquea el candidato que salga de esta consulta interpartidista si los estatutos de su partido le permiten participar en una nueva consulta (…) Si el CNE dice que no puede ir a la consulta del Frente Amplio considero que está equivocado, su único obstáculo podrían ser sus propios estatutos internos de cada partido, si el estatuto les permite ir a otra consulta, puede hacerlo”, concluyó.

