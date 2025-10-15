La W RadioLa W Radio

Programas

Carolina Corcho confirmó que no se baja de la consulta del Pacto, pese a decisión de Quintero

La precandidata Carolina Corcho confirmó para La W que seguirá adelante en la consulta del Pacto Histórico.

Carolina Corcho confirmó que no se baja de la consulta del Pacto, pese a decisión de Quintero

Carolina Corcho confirmó que no se baja de la consulta del Pacto, pese a decisión de Quintero

15:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carolina Corcho y Daniel Quintero

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad