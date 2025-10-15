Carolina Corcho confirmó que no se baja de la consulta del Pacto, pese a decisión de Quintero
La precandidata Carolina Corcho confirmó para La W que seguirá adelante en la consulta del Pacto Histórico.
Carolina Corcho confirmó que no se baja de la consulta del Pacto, pese a decisión de Quintero
15:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Carolina Corcho y Daniel Quintero
Noticia en desarrollo.
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles