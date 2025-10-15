Carrobomba en Ecuador: gobernador de Guayas dice que intentan desestabilizar reforma constitucional
La refoma constitucional busca cambiar leyes del gobierno de Rafael Correa, quien, según el gobernador de Guayas, llegó al poder en Ecuador con el respaldo de las Farc.
Carrobomba en Guayaquil, Ecuador. (Photo by Gerardo MENOSCAL / AFP)
Humberto Plaza, gobernador de Guayas, Ecuador, conversó con La W a propósito de la explosión del carrobomba en el exterior a un centro comercial en Guayaquil que dejó dos muertos.
“Los explosivos fueron puestos de manera que causara el mayor daño y cobrar la mayor cantidad de vidas. No detonaron todos los explosivos que pusieron”, indicó.
Aseguró que “quieren quitarle al presidente (Daniel Noboa) la decisión de seguir delante de una reforma constitucional” que busca cambiar leyes del gobierno de Rafael Correa, quien, según señaló Plaza, “llegó al poder con el auspicio político y económico de las Farc”.
¿Qué tipo de explosivo usaron en el carrobomba?
“Es un material bastante más complejo que el C4, es un componente. Este ya es un tema de otra índole, con un ánimo asesino”, concluyó.
