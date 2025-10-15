La W RadioLa W Radio

‘Dualidades del alma’, colección de artista colombiana que estará en el Salón de Otoño de París

María Esther, abogada y artista que ha estado en las pantallas del Times Square con sus obras

María Esther Panesso. Foto: Instagram @mariamercadoarte

Aury Lamadrid

La abogada y artista María Esther Panesso estuvo en los micrófonos de La W hablando sobre sus obras que serán exhibidas en el Salón de Otoño de París, con su colección ‘Dualidades del alma’.

La obras de María Esther han estado en las pantallas del Times Square, pero también se desempeña como defensora de mujeres. Para ella, esto es una inspiración, porque evidencia en esos casos como las mujeres en vulnerabilidad son resilientes.

Este paso por el Salón de Otoño de París para la artista es un paso muy significativo pues, además de ser la tercera colombiana en tener este honor, allí han estado las obras de pintores cómo Picasso o Matisse.

‘Dualidades del alma’ es una colección que, según María Esther, ejemplifica sus dos lados: la abogada y la artista, en dónde la primera parte representa las disciplina y estructura; la segunda habal más de la creación, conexión y libertad.

Esta exposición estará disponible desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025.

María Esther Panesso. Foto: Instagram @mariamercadoarte

Tu contenido empezará después de la publicidad