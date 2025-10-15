El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Él es Juan Osorio, oncólogo colombiano que adelanta prometedor tratamiento contra el cáncer

El médico oncólogo colombiano Juan Osorio, quien se graduó de la Universidad Nacional, inauguró su propio laboratorio de investigación en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York, y se centra en el tratamiento de cánceres ginecológicos, incluido el cáncer cervical, ovárico y uterino.

“Me centro en tratar de entender los anticuerpos que uno desarrolla, usar ese tipo de mecanismos para que el sistema los genere, pero contra el cáncer”, afirmó.

Mencionó que su investigación lo que plantea es que, si se quiere generar una respuesta más efectiva contra el cáncer, “se debe tratar de modular el sistema inmune. Es una manera más efectiva”.

Osorio mencionó que el sistema inmune es algo “tan poderoso que, cuando se es niño, protege de virus y bacterias”.

“Lo que queremos pensar es que esas células que se han transformado en cancerígenas, esperamos que el sistema inmune las identifique como tal”, afirmó.

Colaboraciones en Colombia

Comentó que tiene interés de colaborar con alguna institución en el país: “algo que tengo claro es que algunos de esos hallazgos tengan impacto en Colombia”.

