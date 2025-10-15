El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es el testimonio de Catalina Barrios, una de las beneficiarias de Vamos Pa’lante

Catalina Barrios, beneficiaria de la primera versión de Vamos Pa’Lante, logró graduarse de ingeniería industrial y economía en la Universidad de Los Andes gracias a este programa que busca apoyar a jóvenes estudiantes para que terminen sus carreras.

“Esta beca cumplió mi sueño de estudiar en Los Andes. Mi familia no tenía los recursos y esto me ayudó a cumplir mis sueños. Es un orgullo para mi ciudad, mi departamento porque soy oriunda de Quibdó, Chocó”, afirmó.

Mencionó que, ya habiéndose graduado, trabaja desde la universidad en pro de la diversidad, algo que se ha podido integrar en la comunidad Uniandina.

“Estamos trabajando desde Bogotá para nuestros territorios para poder ser un mejor país”, dijo.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.