¿Estilo político de Trump pone en riesgo el acuerdo Israel - Hamás? Habló exdiplomático israelí

Nadav Tamir, exdiplomático israelí y exasesor político del entonces presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, conversó con La W a propósito de las dificultades en el acuerdo entre Hamás e Israel, siendo uno de esos la entrega de cadáveres al estado israelí.

Ante la molestia de Israel por las demoras en la entrega de cuerpos por parte de Hamás, Tamir aseguró que se deben “obtener los que se puedan. Los complicados están puestos debajo de los edificios y se requerirá de ingeniería para recuperarlos”.

¿Qué tan frágil es la tregua entre Israel y Hamás?

Para Tamir, es fundamental que se mantenga la presión de Estados Unidos, Turquía y Qatar para evitar que se rompa el acuerdo. Sin embargo, aseguró que el “estilo de Trump es declarar la victoria y luego lidiar con los detalles”, ese es el error, según comentó.

Asimismo, mencionó que lo mejor que puede hacer Israel es cambiar de gobierno hacia uno que esté de acuerdo con el Estado palestino, pues eso ayudaría a reducir la tensión.

“Deben moverse hacia el acuerdo de paz con los palestinos. La región quiere ayudar a tener la alternativa a Hamás y crear una alianza contra los yihadistas”, sostuvo.

