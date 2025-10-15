El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La curiosa historia del hombre que dejó San Francisco, California para vivir en Medellín

Jason Bennett, gringo que vendió su casa en San Francisco, California para irse a vivir a Medellín en Colombia, pasó por los micrófonos de La W y contó su historia.

“Visité Medellín como turista hace 10 años y en ese momento, viajando por el mundo, conociendo varias ciudades, cuando llegué a Medellín algo en mí cambió, nunca he visto algo como esto”, dijo.

Incluso, afirmó que la gente es la razón número 1 de las muchas que tiene para haberse venido a Colombia, pese a que ama compartir con sus amigos de Estados Unidos.

“Las sonrisas, la energía positiva, la bienvenida en todas partes y es una experiencia increíble, la comida, el metro, la lista es súper larga”, dijo.

Tardó dos meses en Medellín como turista, pero el día que salió se sintió muy triste.

“Todo el tiempo soy muy alegre, pero después de esa experiencia, cuando volví a San Francisco, dejé parte de mí cuerpo, de mi corazón, de mi alma en Medellín y necesitaba volver”, dijo.

Incluso, mencionó que en temas de seguridad su vida también cambió, pies en San Francisco, diariamente veía noticias de violencia, atentados, armas, mientras que en Medellín si bien hay que tener cuidado, no se siente la misma energía.

“Cosas malas pueden pasar en todas partes, acá no tengo preocupaciones con las personas en los restaurantes o en los cafés, me siento más seguro”, dijo.

