”La intención del CNE es dividirnos”: Gustavo Bolívar sobre consulta presidencial del Pacto Histórico

El exsenador Gustavo Bolívar habló en los micrófonos de La W de la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta presidencial del Pacto Histórico, luego de asegurar que el ganador de este proceso no podrá participar en la consulta del Frente Amplio en marzo del 2026.

Bolívar, quien no suele coincidir con Quintero, aseguró en esta ocasión que es cierto que el candidato que gane la consulta del Pacto quedaría inhabilitado para participar en una segunda consulta. Esto, en el sentido de que este proceso no sería interno sino interpartidista.

Ahora, Bolívar señaló que el problema estaría en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por negar la creación del Pacto Histórico como partido; de hecho, aseguró que les entregaron una “personería jurídica envenenada”. De otro lado, se refirió a la decisión a través de la cual negaron el uso del logo del Pacto en el tarjetón.

Así pues, insistió en que esta situación pone en riesgo la participación de los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho.

“Si se quedan Iván Cepeda y Carolina Corcho, corren el riesgo de que tengan que ir directo a la primera vuelta. Y entonces ahí sí el CNE cumple su cometido, que era dividir al Pacto Histórico, impedir la unidad y mandar dos candidatos a primera vuelta. Eso sí es el suicidio nuestro”, dijo.

Y agregó: “Seguro la intención del CNE hoy es romper la unidad del Pacto Histórico y lo ha logrado. Hoy, con el retiro de Daniel Quintero, ya lo logró, porque se quedan dos y con un riesgo jurídico”.