¿Mauricio Pava llegará al caso Uribe en la casación? Estos son los posibles escenarios

El proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en la recta final de su segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Los tres magistrados que revisaron la decisión de la jueza Sandra Heredia ya tomaron una determinación y, en los próximos días, se convocará a una audiencia para dar lectura a la sentencia. En ella se conocerá si se confirma la condena de primera instancia, si se revoca y se dicta una absolución, o si se modifica el monto de la pena.

En medio de esos posibles escenarios, el director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, mencionó la posibilidad de que el abogado Mauricio Pava tenga un rol protagónico en la última etapa judicial del denominado juicio del siglo: la decisión que adopte la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“Si hay absolución, van a casación las víctimas, y si no la hay, va a casación Álvaro Uribe. (…) [Mauricio Pava] ya emitió un concepto, seguramente hará parte del equipo, pero hay una sorpresa porque estamos hablando del abogado del presidente de la República”, señaló el periodista.

La W consultó a varios juristas sobre la viabilidad de realizar ajustes en el equipo de defensa de cara a esa fase final, que podría tardar hasta cinco años en resolverse de manera definitiva.

Los expertos coincidieron en dos escenarios. En primer lugar, señalaron que la decisión del propio expresidente Uribe es determinante y que su lectura del proceso hasta la fecha podría influir en una eventual reconfiguración del equipo que hoy lideran los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.

No obstante, otros juristas advirtieron que sería prematuro hablar de un cambio de defensores sin conocer antes el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pues la estrategia jurídica podría variar dependiendo del sentido de la sentencia.

En otras palabras, el ingreso de Mauricio Pava al equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe sería prácticamente un hecho solo en caso de una nueva derrota de sus abogados titulares ante el Tribunal.

Este miércoles 15 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer la fecha en la que se leerá la nueva sentencia.

