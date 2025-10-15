El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No me presto para estrategias de publicidad: procurador Eljach por tensión con Montealegre

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el lanzamiento de la estrategia ‘Paz Electoral’, pero también sobre las tensiones que se han generado con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, luego de que este lo denunciara y lo acusara de aliarse con Abelardo de La Espriella.

Ahora, en La W, Eljach mencionó que puede darse el lujo de controvertir con funcionarios públicos.

“Las denuncias llegan a la portería del edificio de la Procuraduría, ahí se hace un reparto entre los funcionarios y comienza la labor para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, expresó.

“Me toca como procurador atender temas grandes del Estado, me toca estar pendiente de la estabilidad institucional. Yo no me presto para estrategias de publicidad, yo hago mi trabajo y estoy a la vista del público”, añadió.

Asimismo, ante esas declaraciones del MinJusticia, Eljach aseguró, durante una reunión interinstitucional para el futuro de la región de La Mojana, que “Colombia sabrá lo que hay detrás”.

“Yo no he mencionado a ninguna persona. Colombia se enterará en su momento de qué es lo que pasa, pero no tengo ánimo de prestarme para shows mediáticos”, dijo.

Tren de Aragua pide acceder a la Paz Total

El procurador aseguró que la Paz Total es una política de Gobierno que está autorizada. Por tanto, “la Procuraduría se mantiene expectante que lo que esa ley ordena se haga dentro de los límites”.

Estrategia ‘Paz Electoral’

El procurador Eljach aseguró que esas dos palabras “resumen el anhelo de los colombianos”.

“Estamos trabajando en implementar algo que, si funciona, quedará para la posteridad. Al final, lo que queremos es que en cada puesto de votación haya al menos dos ojos vigilando de que las cosas se hagan bien para legitimar la potestad del Estado”, indicó.

