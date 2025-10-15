La W RadioLa W Radio

Internacional

Rusia es un país confiable en términos de energía: Alexander Novak, viceprimer ministro ruso

Novak aclaró que no se han cerrado los contratos con Europa en términos de energía y señaló que en medio de las negociaciones se están imponiendo presiones políticas.

Rusia es un país confiable en términos de energía: Alexander Novak, viceprimer ministro ruso

Rusia es un país confiable en términos de energía: Alexander Novak, viceprimer ministro ruso

02:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alexander Novak. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images)

W Radio está desde el Foro Internacional de Energía. Allí, en diálogo con La W, Alexander Novak, viceprimer ministro ruso y máximo responsable sobre tema de energía, reafirmó que Rusia es una “país confiable” en temas energéticos.

Mencionó que Rusia no tomará la iniciativa al cerrar contratos con países europeos en temas energéticos.

Además, aclaró que no se han cerrado contratos con Europa y señaló que se ponen presiones políticas de por medio.

De igual manera, señaló que aboga por la soberanía tecnológica, la continuación de los contratos sin vinculaciones fijadas. “Esperamos que se puede continuar con la cooperación”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Rusia es un país confiable en términos de energía: Alexander Novak, viceprimer ministro ruso

02:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad