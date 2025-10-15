El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rusia es un país confiable en términos de energía: Alexander Novak, viceprimer ministro ruso

W Radio está desde el Foro Internacional de Energía. Allí, en diálogo con La W, Alexander Novak, viceprimer ministro ruso y máximo responsable sobre tema de energía, reafirmó que Rusia es una “país confiable” en temas energéticos.

Mencionó que Rusia no tomará la iniciativa al cerrar contratos con países europeos en temas energéticos.

Además, aclaró que no se han cerrado contratos con Europa y señaló que se ponen presiones políticas de por medio.

De igual manera, señaló que aboga por la soberanía tecnológica, la continuación de los contratos sin vinculaciones fijadas. “Esperamos que se puede continuar con la cooperación”.

