Israel estaría violando la tregua con Hamás. Huda, corresponsal de La W en Gaza.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Se ha violado la tregua por parte de Israel”: Huda, corresponsal de La W en Gaza sobre acuerdo de paz

Huda, corresponsal de La W en Gaza, reveló que a dos días de haber entrado en vigencia el acuerdo de paz, se ha tenido una nueva violación de la tregua por parte de Israel.

El martes 14 de octubre, a 24 horas de haber llegado al acuerdo, Israel asesinó a 5 gazatíes que se dirigían al este de la ciudad de Gaza para ver sus viviendas.

“Hoy el escenario se vuelve a repetir, dos jóvenes querían inspeccionar el estado de sus casas y fueron asesinados”, dijo Huda.

Además, comentó que Israel hasta el momento no ha abierto las fronteras para la entrega de ayuda humanitaria debido a que Hamás no ha cumplido con la entrega de cadáveres.

“Hamás entregó otros 4 cuerpos de rehenes israelíes, pero están en inspección forense para asegurar que coordinan con los datos que se han mostrado”, señaló.

Siendo así, se espera que el viernes se abra la frontera permitiendo el ingreso de 300 camiones, pese a que desde un inicio se había hablado de 600 camiones.

“Israel alega que solo se permiten 3.00 hasta que Hamás entregue el último cadáver”, contó.

Es por eso que, según dijo Huda, se está haciendo un llamado entre los intermediarios para que cuiden que Israel no viole más la tregua.

No obstante, en los últimos días se han conocido videos en lo que Hamás está persiguiendo a mercenarios en cooperación con Israel y los asesinan.