Tren de Aragua estaría dispuesto a revelar nexos con funcionarios de Maduro en una mesa de diálogo

Desde agencias de Estados Unidos y Colombia, se vinculan nombres de altos funcionarios de Nicolás Maduro con el Tren de Aragua y con el Cartel de los Soles.

Nicolás Maduro. (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)

En conversación con El Reporte Coronell, el abogado de alias ‘Larry Changa’, Gustavo Moreno, aseguró que los líderes del Tren de Aragua en Colombia estarían dispuestos a hablar sobre sus nexos con altos funcionarios del gobierno venezolano, eso sí, lo harían en una mesa de diálogo con el Gobierno de Colombia.

“Si llegara a existir esa relación, estoy seguro que si se avanza en una mesa de negociación, ellos están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo como quiénes no lo han tenido”, dijo.

Están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo”, añadió.

