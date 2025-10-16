Cielo Rusinque y Gustavo Petro. Fotos: (Cortesía Joel González - Presidencia de la República) / (Colprensa - Cristian Bayona)

Cielo Rusinque sobre decisión de CRC de negar alocución a Petro: “una mordaza que le han puesto”

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció en La W sobre la negativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a la solicitud de alocución presidencial del mandatario. Una decisión que tomó tras concluir que no se cumplían varios de los requisitos legales previstos para intervenir de manera obligatoria en la programación televisiva.

Al respecto, la funcionaria señaló que “la CRC es un organismo independiente del Gobierno. Recordar que el presidente ni siquiera ha podido nombrar a su delegado y puede, autónomamente, acudir a los medios públicos a la hora que quiera dirigirse al país”.

“Una mordaza que le han puesto al presidente que, paradójicamente, en tiempos de Duque, teníamos un presidente que yo no sé qué tan urgente diariamente hablaba a los colombianos, cotidianamente, todos los días, y ahí si no hubo ningún tipo de restricción”, agregó.

La funcionaria aseveró que, inicialmente, cuando la CRC emitió la primera carta a los canales de televisión en la que pedía conocer detalles de los consejos editoriales, se “insinuó que había sido una orientación del presidente del gobierno, por favor, eso es desconocer cómo está compuesta. No tenemos ningún tipo de incidencia”.

A ello agregó que la CRC se compone de una mayoría que no es del gobierno.

