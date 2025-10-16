Paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Estamos listos y esperamos luz verde para entrar ayuda humanitaria a Gaza: portavoz adjunto de ONU

Farhan Haq, portavoz adjunto del Secretario General de la ONU, pasó por los micrófonos de La W para dar detalles de la ayuda humanitaria que está ingresando a la Franja de Gaza con supervisión de las Naciones Unidas.

“No tenemos monitores (veedores) en el momento, no tenemos los permisos aún. Estamos listos y esperamos luz verde para que la ayuda humanitaria pueda ingresar”, afirmó.

Mencionó que no tienen información de que ya hayan dejado pasar camiones con provisiones por el cruce de Rafah entre Egipto y la Franja.

¿Acuerdo entre Israel y Hamás hará olvidar situación de los gazatíes?

“Espero que las personas no olviden la Franja de Gaza. Alrededor del mundo hay preocupación por el nivel de destrucción, dos millones de personas, casi todas con hambre”, sostuvo.

Finalmente, recordó que las personas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) son la “columna vertebral del trabajo humanitario” en la Franja de Gaza.

Escuche la entrevista completa aquí: