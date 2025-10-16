El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estoy seguro que nos van a agredir y vamos a responder: diputado venezolano sobre tensión con EE.UU.

William Rodríguez, diputado del Polo Patriótico en la Asamblea Nacional de Venezuela, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

Según comentó Rodríguez, desde Venezuela están convencidos que EE.UU. atacara en territorio venezolanos.

“Estoy seguro de que nos van a agredir, el problema es cuándo y la magnitud. Todo el que sea medianamente consciente de conocer el Ejército de Venezuela tiene que saber que responderemos a ese ataque con todo lo que tengamos”, señaló.

Asimismo, declaró que en caso de que Estados Unidos ataque a Venezuela, lo hará contra una nación soberana y democrática. Sin embargo, se le cuestionó por la no publicación de las actas electorales por parte del CNE.

“Ha habido una campaña de agresión muy grande y una campaña de desprestigio con Nicolás Maduro con lo del Cartel de los Soles. Nosotros no tenemos por qué estar rindiéndole cuentas a nadie (sobre actas electorales)”, comentó.

¿Por qué Nicolás Maduro envió carta abierta a Trump?

Afirmó que la principal razón es porque Nicolás Maduro quiere preservar la paz en Venezuela.

“Lo que busca esta amenaza extraordinaria de la cual estamos siendo sometidos los venezolanos es quebrar la unidad política y militar, además de producir miedo en la alta dirigencia”, indicó.

Ataque de EE.UU. a embarcaciones

Frente a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe, Rodríguez aseguró que la Fiscalía venezolana tiene la información de que son pescadores y otros no se han podido identificar.

“Esos son crímenes de guerra. Se está asesinado personas sin juicio y sin pruebas. Asumiendo en el peor de los casos que sean narcotraficantes, el procedimiento de la Marina norteamericana es de guerra”, dijo.

¿Cuál es la importancia del petróleo venezolano en una posible negociación?

“En ninguna circunstancia se ha impedido comercializar con Estados Unidos, ni siquiera cuando las medidas unilaterales llevaron al país a una crisis económica terrible y desplomaron la producción a 350.000 barriles”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: