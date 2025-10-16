“Kiev planea un saboteo”: Dmitri Peskov por negociaciones impulsadas por Trump entre Rusia y Ucrania
Dmitri Peskov, secretario de Prensa y subjefe de la Oficina Ejecutiva del presidente de Rusia, se refirió en La W a la propuesta de diálogos de paz con Ucrania que busca proponer Trump.
Dmitri Peskov | Foto: Cortesía
Después de lograr la firma de un acuerdo de paz para la Franja de Gaza, el presidente Donald Trump ya empezó a mover fichas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo, lograr la paz con Vladímir Putin podría ser aún más complejo.
Sobre el tema, La W conversó con Dmitri Peskov, secretario de Prensa y subjefe de la Oficina Ejecutiva del presidente de Rusia, quien se pronunció sobre las propuestas que tiene Trump para el conflicto.
“Por el momento las negociaciones están en pausa, no han avanzado. El Kremlin no está dispuesto a negociar sin las garantías suficientes, tenemos claro que los países europeos están tratando de buscar una provocación de conjunto con Kiev para sabotear los diálogos y continuar la guerra”, aseguró.
Asimismo, Peskov se refirió también en La W a las recientes noticias de entrega de misiles black hawk por parte de los Estados Unidos.
“Rusia continuará sus operaciones especiales, no estamos preocupados, los militares tienen el potencial y saben lo que tienen que hacer para garantizar la seguridad del país y los intereses de la Nación”, concluyó.
