“No fue solo un logro mío, sino de todos”: Valentina Castro, primera colombiana en Victoria’s Secret

Este 15 de octubre, regresó el evento Victoria’s Secret Fashion Show desde Nueva York tras su relanzamiento el año pasado luego de haber estado suspendida entre 2019 y 2024.

En esta oportunidad, la pasarela más reconocida de la lencería a nivel mundial trajo desfiles de modelos reconocidas y presentaciones musicales a cargo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y la agrupación TWICE.

La modelo tumaqueña Valentina Castro fue la primera colombiana en desfilar para la prestigiosa marca Victoria’s Secret, y pasó por los micrófonos de La W para contar detalles de lo que fue esta experiencia.

“Llegamos hasta aquí con la bendición de Dios y con disciplina. Desde que tengo 13 años siempre me gustó Victoria’s Secret, siempre fue mi sueño, nunca imaginé que llegaría hasta aquí y de esta forma”, contó.

Asimismo, destacó a su agencia Néfer Models Managemen como la que la primera que la reconoció y que la impulsó a llegar a este punto, pues un cazatalentos de esa agencia fue quien la enrutó para lograr debutar en el Fashion Week de París con la marca Louis Vuitton, donde se dio a conocer.

“Esto no es solo un logro mío, sino de todos, de muchas personas que han estado allí, es un sueño cumplido para muchos”, expresó.

¿Cómo fue caminar en pasarela con los otros ángeles de Victoria’s Secret?

La modelo expresó en La W que le llenó caminar junto a tantas mujeres “hermosas y talentosas”.

“Tienen mucha energía, cada una con su toque único, con ellas noté que todas somos iguales, reales. Me sentí como una igual, era como si nos conociéramos hace mucho, fue como un sueño”, dijo.

También se mostró emocionada por la participación de la cantante Karol G en el evento, siendo ambas las únicas colombianas que hicieron parte del espectáculo.

“Ella me ha motivado, ha tocado mi corazón con sus canciones, que están llenas de historias reales. Escuchar ‘Milagros’ me motivó, poderla ver me hizo muy feliz, con solo darle un abrazo me di cuenta de su energía, me impulsó”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje de superación al público, recordando que “para llegar a la cima hay que pasar tropiezos y batallas, pero siempre habrá alguien que crea en ti”.

Reviva el desfile de Victoria’s Secret a continuación:

Escuche la entrevista completa en La W:

