“No hay censura, hay aplicación de criterios”: comisionada defiende la independencia de la CRC

La directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Bustamante, habló en La W sobre la controversia generada por la negativa del organismo a autorizar una alocución presidencial solicitada por el presidente Gustavo Petro, el mandatario calificó la decisión como un acto de “censura”.

La funcionaria aseguró que la entidad actuó conforme a los criterios establecidos por la ley y el reciente fallo del Consejo de Estado.

“No hay censura, hay aplicación de criterios. La decisión no pasa por una valoración política, sino por el cumplimiento de parámetros objetivos que rigen las alocuciones”, afirmó Bustamante.

La directora explicó que la CRC está dividida en dos sesiones independientes:

Sesión de Comunicaciones —en la que ella participa—.

Sesión de Contenidos Audiovisuales, que fue la que tomó la decisión sobre la alocución.

“No voy a entrar en la discusión de la relación entre la Comisión y el Gobierno, pero ha habido una prueba de independencia de la Comisión en las últimas horas”, dijo.

Bustamante recalcó que la CRC “no está impidiendo que el presidente se dirija al país”, sino que “vela porque los medios públicos y las alocuciones se ajusten a los fines legales”. Añadió que la Comisión “tiene la obligación de aplicar las reglas de excepcionalidad y urgencia definidas por el Consejo de Estado”.

“El fallo del Consejo de Estado es muy claro: las alocuciones deben tener un carácter urgente, sobreviniente y no recurrente. Lo que hacemos es cumplir la ley”, sostuvo.

¿Qué dice la Comisión ante la respuesta del presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales apenas se conoció la decisión.

“Me censuraron en mi propio país”, escribió el mandatario, quien además invitó a juristas “nacionales e internacionales” a acompañarlo “en la defensa de la libertad de expresión”.

Petro anunció que, pese a la negativa, emitiría su mensaje por los canales de RTVC, y aseguró que si no lo dejaban hablar por televisión “lo haría desde la plaza pública”.

Para Bustamante, las palabras del presidente deben leerse en clave política, no institucional.

“Entendemos la sensibilidad del tema, pero nuestra función no es valorar el contenido ni el propósito del mensaje presidencial, sino verificar que cumpla con las condiciones técnicas y legales”, explicó.

¿Cuál es el antecedente judicial?

El fallo del Consejo de Estado que citó Bustamante obliga a la CRC a regular de manera precisa las condiciones en las que el presidente puede realizar alocuciones en medios de comunicación.

La sentencia busca evitar el uso reiterado o con fines políticos de estos espacios, garantizando la pluralidad informativa.

Según la resolución, una alocución solo procede cuando exista una “situación grave, sobreviniente e inaplazable”, y debe tener un tema delimitado, sin uso recurrente.

“La Comisión no juzga el mensaje ni la intención, sino las circunstancias que justifican interrumpir la programación nacional”, reiteró la funcionaria.

¿Qué dice sobre la polémica adicional? La carta a los medios

Bustamante también se refirió a la carta que generó malestar en las redacciones de los medios del país, en la que se solicitaba información sobre la selección de contenidos periodísticos.

“Esa comunicación fue retractada. No tiene carácter sancionatorio ni busca coartar la libertad de prensa. La idea es construir un espacio de diálogo técnico para definir parámetros de transparencia”, dijo.

La Procuraduría, sin embargo, ya pidió explicaciones formales sobre el documento y alertó sobre una posible extralimitación de funciones.

