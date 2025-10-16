La W RadioLa W Radio

“No salvamos ni a Macron ni a Lecornu” de la censura: vocera del Partido Socialista de Francia

La diputada Dieynaba Diop aseguró en La W que aún no ha terminado el peligro con la moción de censura contra el gobierno de Sébastien Lecornu.

09:38

Primer ministro, Sébastien Lecornu. Foto: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

Dieynaba Diop, diputada de la Asamblea Nacional de Francia, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores y vocera del Partido Socialista, conversó con La W a propósito del escape del gobierno de Sébastien Lecornu a la censura luego de que fueran rechazadas las mociones en su contra.

“Sigue el peligro con el primer ministro porque la discusión del proyecto empezará el próximo viernes, 24 de octubre (…). Empezará la discusión sobre el presupuesto y permitirá a la izquierda mejorar elementos que no les gustaban”, dijo.

Reiteró que, tras el rechazo a la moción de censura, “no hemos salvado ni a Macron ni a Lecornu. Ahora lo que toca es trabajar por algo mejor para los franceses”.

¿Cómo convencer a los otros partidos de izquierda?

Mencionó que ese es el trabajo que tiene el Partido Comunista de ahora en adelante, además, recordó que siempre han buscado los “diálogos y consensos”.

¿Qué buscan con el aumento del presupuesto en Francia?

Aumentar el impuesto a personas con muy altos ingresos: 2% para patrimonios de más de 100 millones de euros.

Reequilibrar el presupuesto en asuntos clave en temas sociales: escuelas y hospitales

Escuche la entrevista completa:

09:38

