¿Nueva estafa? Empresaria denuncia cobros excesivos para recuperar su cuenta de Instagram

Sara Vélez es una empresaria colombiana reconocida por trabajar en el sector inmobiliario en Medellín, con una expansión importante en otros lugares del mundo como España, Panamá y Estados Unidos.

Tras ser contactada por un cliente que quería ofrecer su apartamento a través de su compañía, el inquilino que residía en el mismo se comunicó con ella a través de las redes sociales parra cuestionar la publicación de las fotografías sin su permiso con amenazas.

Aunque las imágenes fueron eliminadas inmediatamente, el usuario de la empresa al otro día fue desactivado, una consecuencia normal cuando se infringe alguna norma dentro la red social; sin embargo, Vélez nunca logró recuperar el dominio de su perfil profesional.

Al no recibir respuesta tras cumplir con el procedimiento interno de recuperación interna de Instagram, se contactó con una persona de nacionalidad colombiana que le promete el dominio de su cuenta nuevamente a cambio de 10.000 USD.

Según reveló Sara en entrevista con La W, esta persona asegura trabajar internamente con Instagram y sus asesorías tienen un valor según la complejidad de la situación, un protocolo “normal” que, supuestamente, hace parte del proceso de escalación de casos.

A esto se suma que el sujeto, que dice tener la posibilidad de abrir y cerrar cuentas, le solicita hacer el pago por anticipado a una cuenta Bancolombia: “Una persona muy cercana que estaba ayudando me dijo que, aparentemente, alguien pagó a un funcionario de Instagram para que me cerraran mi cuenta”, dijo Vélez.

