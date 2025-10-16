Cielo Rusinque y logo de la Dimayor. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / X @Dimayor

Se estableció un veto a futbolistas: SIC explicó sanción a cinco clubes del FPC y a la Dimayor

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio (SIC), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la sanción a cinco clubes del Fútbol Profesional Colombiano y a la Dimayor por establecer veto a jugadores.

“Patrones de conducta que hemos comentado y que hacían que esos jugadores pudieran cambiar de un equipo a otro, violando los estatutos que existen. Ellos lo denominaban como ‘pacto de caballeros’, compartían información confidencial y se estableció una especie de veto”, afirmó.

Explicó que la investigación arrancó con 16 equipos y 20 personas naturales, pero al final fueron sancionados económicamente solo cinco: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y a Deportivo Atlético.

Rusinque explicó que ella llegó en febrero de 2024 a la SIC y en ese momento activaron la investigación que ya estaba en curso. Fue allí que, “de una manera rigurosa”, recuperaron el material probatorio y tomaron una decisión de fondo.

Asimismo, aclaró que en cinco meses analizaron toda la información para imponer las sanciones correspondientes.

