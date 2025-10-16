El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Trump quiere que Maduro actúe para responder con fuerza”: Experto sobre tensión EE.UU. - Venezuela

La tensión entre Washington y Caracas se intensificó tras revelarse que la administración del presidente Donald Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. La CIA podría actuar de forma unilateral o como parte de una estrategia militar más amplia para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Fulton Armstrong, exfuncionario de Inteligencia y Política Exterior de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W para exponer su análisis sobre el tema.

“Lo que vimos por parte de Estados Unidos fue casi una declaración de guerra contra un país soberano de las Américas, para asustar, presionar o dar un tipo de señal a golpistas en ese país, porque seguramente hay un descontento en la sociedad. Fue una forma de decirles que es momento de levantarse contra el Gobierno de Maduro”, aseguró.

¿Trump quiere iniciar una invasión de EE.UU. en Venezuela?

Según el experto, las invasiones no solo se muestran de forma terrestre, también hay operativos especiales, ataques con drones, con misiles, y más.

“La idea principal del presidente Trump es asustar, presionar y señalar a los golpistas que se levanten. Si eso no funciona, se recurre a actos como los ataques a las ‘narcolanchas’, todo esto son provocaciones para que Maduro actúe, eso es lo que quiere Trump, que él ataque fuerte para que Estados Unidos pueda responder aún más duro”, analizó.

Finalmente, destacó que en las últimas décadas la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha ido deteriorando hasta llegar al punto fragmentado en el que está ahora, donde han ganado terreno China y Rusia.

“Cada paso que se da en ampliar estas diferencias acorta el espacio político de buscar una solución no violenta. Estados Unidos ya cerró las puertas a una negociación, incluso las que se llegaron a hacer en el pasado, con el gobierno Biden, estuvieron bajo mucha presión, había intereses limitados (…) Todo esto ocurre entendiendo que el Gobierno de Venezuela, por lo menos para Trump, no tiene ninguna legitimidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

