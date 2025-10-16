Vía que se levanta como un ‘tapete’ desata polémica en el Magdalena/ Captura de video.

Vía que se levanta como un ‘tapete’ desata polémica en Magdalena

Magdalena

El exconcejal de Santa Marta y candidato a la Gobernación del Magdalena, Miguel el ‘mono’ Martínez denunció a través de redes sociales que la carretera que conecta al municipio de Sábanas de San Ángel con Campo Alegre, en el municipio de El Piñón, Magdalena presenta irregularidades.

En un video publicado en redes sociales, se ve como Martínez logra levantar la malla sin ninguna complejidad.

El exconcejal aseguró en la W que cuenta con todas las evidencias físicas para demostrar que la carretera completa se encuentra en ese estado: “no quise seguirla levantando más porque después él mismo iba a decir que yo la había dañado”, aseguró, refiriéndose al secretario de Infraestructura Efraín Vargas.

Ante tales señalamientos, se consultó a la Gobernación del Magdalena a través de su secretario de Infraestructura, Efraín Vargas, quien desmintió tales afirmaciones y aseguró que: “el contrato de obra es de $9700 millones de pesos. Esto no es un asfalto es un mejoramiento de vía, normalmente se hace un mejoramiento a través de un banco de maquinarias”, dijo.

Seguidamente, manifestó: “lo que hemos implementado es un tratamiento superficial, que consiste en el mejoramiento propio con motoniveladora y la aplicación de dos capas de material seleccionado o de préstamos del sitio que, si cumple con los estándares técnicos que exige el invías mezclado con una adición de cemento”, precisó el funcionario.