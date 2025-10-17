Al Oído: Juliana Guerrero, la defendida por el presidente, entre título falso y un verdadero problema

Al Oído de quienes cierran la semana tratando de entender en qué momento el “cambio” empezó a parecerse tanto a lo de siempre.

El presidente me dijo:

“No nombré una viceministra con título falso. Para eso existen filtros. ¿O acaso hay una viceministra con títulos falsos?”

Pero, presidente… el punto no es si la nombró. El punto es que tuvo la intención. Y esa intención basta para revelar el fondo del problema: la ligereza con la que este Gobierno trata lo público.

Porque lo de Juliana no es un detalle menor.

Tiene una indagación abierta en la Fiscalía 42 de Bogotá por fraude procesal y falsedad en documento.

Presentó títulos falsos.

Nunca presentó las pruebas Saber TyT ni Saber Pro.

La representante Jennifer Pedraza denunció que el Ministerio de Educación confirmó lo que ya muchos sospechaban: No existe registro alguno en el SNIES que acredite matrícula, estudios o grado en la Universidad San José.

Entonces uno se pregunta… ¿era una estudiante con poderes de teletransportación o simplemente alguien muy conveniente para el Gobierno?

Presidente, usted puede gobernar con los suyos —por supuesto—, pero con los que cumplan los requisitos, con los que entiendan que lo público se defiende, no se usa.

Porque no me defraudó a mí —yo no voté por usted—, defraudó a los jóvenes que sí creyeron en su discurso de cambio.

A esos que pensaron que esta vez el mérito, el estudio y el esfuerzo iban a valer más que la cercanía política o el activismo digital, hoy descubren que el cambio fue solo una palabra vacía, que el poder no transformó las prácticas, solo cambió los protagonistas.

Y ahí está el verdadero costo político de este episodio: No es la falsedad del título, es la verdadera falsificación del relato del cambio.

Porque cuando un Gobierno se acostumbra a justificar lo injustificable, cuando en lugar de dar ejemplo, se defiende con soberbia, lo que se falsifica no es un diploma… es la credibilidad.

Dato de cierre:

El próximo domingo se celebran en todo el país las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un espacio en el que miles de jóvenes esperan una verdadera oportunidad para incidir en las decisiones políticas de sus regiones. El Partido Liberal llega a esta jornada como la principal fuerza juvenil de Colombia, con 4.327 candidatos y 787 listas inscritas en todo el territorio nacional. Desde la Organización Nacional de Juventudes Liberales, que agrupa a más de 143 mil jóvenes militantes, se busca no solo alcanzar 130 mil votos, sino también fortalecer los liderazgos locales que promuevan oportunidades reales para los jóvenes, especialmente en los territorios rurales donde el potencial sigue desaprovechado.