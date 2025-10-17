Alberto Vergara reveló líneas de investigación a Ricardo Roa en Ecopetrol: Termomorichal, apto y más

En primicia con El Reporte Coronell de La W, habló Alberto Vergara, quien era el encargado de la relación entre la firma estadounidense Covington & Burling y Ecopetrol. Reveló detalles de las seis líneas de investigación a Ricardo Roa, entre ellas la compra y la remodelación de su apartamento.

¿Por qué Ecopetrol contrató firma para investigar conducta de Ricardo Roa ?

Vergara explicó que se decidió así por el resultado que arrojó un informe que en su momento presentó la consultora Contract Risk, “donde se establecía que se debía hacer una debida diligencia, continuar con las alarmas y apoyarse en una firma estadounidense especializada en ese relacionamiento con la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos)”.

“La Junta designó una comisión que siempre estuvo de acuerdo. Dentro de la conclusión que presentó Covington & Burling, se decidió que sí se están cumpliendo las recomendaciones que dio Contract Risk. Pero, ante una la solicitud expresa de un miembro de la Junta, que en ese momento era el presidente del Comité de Auditoría de Junta Directiva, Luis Alberto Zuleta, una autoridad financiera y curtida, solicitó que se hiciera el análisis”, complementó.

Asimismo, mencionó que con el documento emitido por Covington & Burling, que le fue enviado a los nueve miembros de la Junta, se decidió que, de cara a las leyes y normativas asociadas a la FCPA, ley que en EEUU maneja temas de corrupción, “determina (la firma) que sí se debe hacer una investigación”.

¿Cuáles eran los temas de la investigación a Ricardo Roa ?

Adquisición del apartamento del Roa ante la información de la Unidad Investigativa de El Tiempo, las columnas de Daniel Coronell: “Se necesitaba concluir si existían alarmas que debía conocer la Junta de cara a la adquisición del apartamento y eventualmente el relacionamiento con el señor Serafino Iacono”, dijo. Remodelación del apartamento: “Inicialmente era un estudio, pero la firma Covington & Burling evaluó los riesgos, encontró hechos sobrevinientes que motivó habilitar varias líneas de investigación más allá del doctor Roa”, indicó. Termomorichal Presunta influencia del compañero sentimental de Ricardo Roa en temas de Ecopetrol

En total, son seis líneas de investigación, faltando dos por especificar. “Los hechos que han pasado en los últimos días confirman que todas esas alarmas y líneas de investigación iban por el camino adecuado y no se perseguía a nadie en particular”.

¿Cómo está la investigación?

“Hasta el 3 de junio que fui oficial del caso estaba detenido el caso”, dijo.

Ticket abierto en la SEC, ¿Cómo actuará Ecopetrol?

Tiene que dar una respuesta y para eso se contrató la firma especializada (…). Todo se estaba cumpliendo en base a la recomendación (de Covington & Burling) para poder llegar a una recomendación que le permitiera a la Junta generar una respuesta ante el ticket que quedó abierto ante la SEC en marzo y junio de 2024.

¿Por qué aceptó un retiro voluntario ofrecido por Roa?

Siento que fue una necesidad de poder librarme del acoso y hostigamiento solo por ser piedra en el zapato.

Escuche el Reporte Coronell aquí: