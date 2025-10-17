El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armada continúa buscando a 5 personas desaparecidas tras naufragio en el Pacífico

Una embarcación naufragó en el Pacífico colombiano y fueron rescatadas 37 personas. Sin embargo, aún no se han hallado los cuerpos de 5 de ellos.

David Estupiñan, familiar de dos víctimas, su esposa y su hija, habló con La W y aseguró que desde el 3 de octubre no sabe nada de ellas.

Estupiñan solicitó ayuda del Gobierno, pues se necesita de un arsenal y equipos de buceo para dar con los cuerpos de los desaparecidos.

El capitán de navío Fredman Jiménez, de los Guardacostas Pacífico, respondió a esta denuncia asegurando que este viernes llegará el avión con el equipo que necesita la Armada para continuar en la búsqueda de los cuerpos.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Armada continúa buscando a 5 personas desaparecidas tras naufragio en el Pacífico 06:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí