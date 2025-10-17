Armada continúa buscando a 5 personas desaparecidas tras naufragio en el Pacífico
David Estupiñán, familiar de dos de las víctimas, mostró su preocupación en La W.
Foto: Armada Colombia
Una embarcación naufragó en el Pacífico colombiano y fueron rescatadas 37 personas. Sin embargo, aún no se han hallado los cuerpos de 5 de ellos.
David Estupiñan, familiar de dos víctimas, su esposa y su hija, habló con La W y aseguró que desde el 3 de octubre no sabe nada de ellas.
Estupiñan solicitó ayuda del Gobierno, pues se necesita de un arsenal y equipos de buceo para dar con los cuerpos de los desaparecidos.
El capitán de navío Fredman Jiménez, de los Guardacostas Pacífico, respondió a esta denuncia asegurando que este viernes llegará el avión con el equipo que necesita la Armada para continuar en la búsqueda de los cuerpos.
Escuche la entrevista completa en La W:
