Así será el Foro ‘World In Progress’ en Barcelona, evento de Prisa que reunirá líderes del mundo

Los próximos 20 y 21 de octubre, el Palacio de Congresos de Cataluña será escenario del World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo organizado por Grupo PRISA y EL PAÍS, PERIÓDICO GLOBAL.

Durante dos días, líderes políticos, académicos, empresariales y sociales debatirán sobre los grandes desafíos globales que definirán nuestro futuro.

Nina Khalatyan, directora del Foro World In Progress, pasó por los micrófonos de La W para contar algunos detalles de este evento, como sus panelistas participantes y más.

“Tendremos dos días intensos de debates por delante, con representantes de la política actual internacional y del mundo de la economía. Contaremos con la participación del rey Felipe VI, habrá espacios para hablar del acuerdo de paz de Oriente Medio, el reto de ejecutar la paz, la situación de guerra en Ucrania, las alianzas de España con Marruecos y mucho más”, reveló.

¿Quiénes asistirán al Foro World In Progress 2025?

El World In Progress (WIP) contará con destacados líderes institucionales, empresariales y de pensamiento como los representantes del Gobierno Nacional de España, ex primeros ministros de Europa, altos comisionados, exministros, diplomáticos de Europa y América, embajadores, el general (r) Óscar Naranjo, el expresidente Juan Manuel Santos y la Nobel de Paz María Corina Machado, entre otros.

Todas estas figuras conversarán sobre los principales desafíos políticos, económicos, tecnológicos y sociales a los que nos enfrentamos, en un contexto geoestratégico cada vez más complejo.

“Esta es la segunda edición de este foro en Barcelona y la pregunta que lanzamos al público es: ¿Estamos ante una nueva era de cooperación internacional?, queremos dar buscar la respuesta con debates y conversatorios muy dinámicos”, agregó la directora del foro en La W.

Es importante destacar que solo dos emisoras del mundo estarán presentes en el evento: la Cadena SER, de España, y W Radio, de Colombia.

Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, ha destacado la importancia de foros de debate como World in Progress, especialmente en momentos complejos como el actual: “Desde hace algunos años vemos una serie de convulsiones inesperadas en el mundo de la geopolítica y los asuntos internacionales. Las alianzas se invierten, es difícil saber a qué atenerse y hay que adaptarse muy rápido”.