“Ataques a lanchas son ejecuciones extrajudiciales”: diplomático sobre tensión EE.UU. - Venezuela

La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe. Sobre estas acciones, el presidente Trump informó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos, algo que Maduro vio como una ofensiva.

Charles Shapiro, diplomático estadounidense quien fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Estados Unidos está incrementando acciones contra la droga en Latinoamérica y todo está enfocado a Nicolás Maduro, un tipo ilegitimo que se robó las elecciones, es un dictador que debe irse”, aseguró.

Sin embargo, destacó que las acciones de los Estados Unidos deben ejecutarse bajo la ley internacional, y los ataques a las ‘narcolanchas’ podrían estar fuera de la legalidad.

“Matar a gente en el mar internacional es una ejecución extrajudicial bajo la ley norteamericana. Como exmiembro de la Guardia Costera y como diplomático coordiné tengo claro que lo que debe hacerse es detener las lanchas, incautar todo el material y llevar las personas ante la justicia para que vayan a prisión, no bombardearlos, como lo están haciendo”, agregó.

Finalmente, destacó que lo mejor que puede pasar es que los Gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro puedan ir a diálogos para acabar con la tensión que se está fortaleciendo entre los dos países.

