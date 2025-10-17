La W RadioLa W Radio

Programas

Como país vecino, cualquier escalada nos vendría mal: Canciller de Hungría sobre guerra Rusia-Ucrania

Peter Szijarto, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, habló en La W sobre los misiles Tomahawk estadounidenses que Ucrania está solicitando al presidente Trump.

Como país vecino, cualquier escalada nos vendría mal: Canciller de Hungría sobre guerra Rusia-Ucrania

Como país vecino, cualquier escalada nos vendría mal: Canciller de Hungría sobre guerra Rusia-Ucrania

01:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Péter Szijjártó. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images)

Hansell Oro

Desde la Semana rusa de la Energía, La W conversó con Peter Szijarto, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, quien asistió a este evento que tiene como objetivo presentar el potencial de Rusia en el sector de energía.

El canciller Szijarto se refirió a los misiles Tomahawk estadounidenses que Ucrania está solicitando al presidente Donald Trump y quien ya no descarta suministrar si Rusia no muestra voluntad de llegar a una solución pacífica a la guerra.

El ministro de exteriores de Hungría asegura que están “a favor de la paz. De soluciones pacíficas.” Así que esperan que no suceda nada que aumente el riesgo de una mayor escalada. “Porque como país vecino, cualquier escalada nos vendría muy mal.”

La Semana rusa de la Energía es uno de los eventos internacionales más prestigiosos del sector y reunió a miles de asistentes, incluyendo representantes de 85 países para debatir sobre el futuro energético.

Estuvieron presentes países como China, Egipto, Irán, Sudáfrica y Venezuela, entre otros.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad