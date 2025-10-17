Esto es terrorismo, el presidente dijo que toca destruirlos: asesor de Putin sobre guerra con la OTAN

Rusia mantiene una posición abierta a una solución diplomática en el conflicto con Ucrania. Sin embargo, el suministro de armas a Kiev prolongan las negociaciones.

En el contexto del anuncio de un nuevo encuentro Trump-Putin, La W conversó con el asesor del presidente ruso, Anton Kobiakov, para actualizar reacciones.

“Toda la OTAN nos ha declarado la guerra, 21 países de la OTAN combaten contra nosotros. Suministran armas. Trump ahora intenta enviar Tomahawks allí. Esto es terrorismo. Nuestro presidente dijo que con piratas o con terroristas, solo hay una manera: destruirlos”, afirmó Kobiakov.

Además, insistió en que Rusia está dispuesta al diálogo en la base del respeto y sin amenazas a sus intereses nacionales.

“Creo que todos estamos abiertos, incluso a quienes no comprenden nuestra postura. El presidente explica con paciencia, conversa con ellos y les da la oportunidad de comprender nuestra posición, por lo que todas estas explicaciones y nuestras medidas son pertinentes”, comentó.

Anton Kobiakov, es también el secretario ejecutivo del Foro Economico del Oriente ruso, conoce muy de muy cerca, las perspectivas económicas y las potencialidades de los BRICS.

“Celebramos una cumbre en Kazán, asistieron todos los países, y estamos interactuando en el marco de los BRICS, ampliando nuestra cooperación tanto política como económica. Estamos desarrollando activamente nuestra alianza e invitando a todos los países que comparten nuestros valores, nuestros valores tradicionales, a unirse”, aseguró.

Según el servicio de prensa del Kremlin, se inician los preparativos para un segundo encuentro entre Trump-Putin, esta vez, en Hungría. Durante la última conversación telefónica de dos horas y media se planteó el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania. El presidente ruso enfatizó que estas armas no cambiarían la situación en el campo de batalla, sino que perjudicarían gravemente las relaciones entre Moscú y Washington.

Trump, por su parte, pidió poner fin al conflicto lo antes posible y afirmó que esto abre enormes perspectivas para la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos .