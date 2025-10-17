Gobierno insistirá en compra de Monómeros a través de Indumil

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el Gobierno colombiano seguirá insistiendo en la compra de la empresa venezolana productora de fertilizantes, Monómeros, la cual podría ser adquirida a través de Indumil, una empresa Industrial y Comercial del Estado que estudia hacerlo en asocio con un privado.

“Indumil está haciendo la valoración, el negocio le interesa y está considerándolo, incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apuesta estratégica y ese camino se está explorando para ver si Indumil, por cuenta propia, que es una empresa pública y en asocio con un privado, pueden avanzar en la adquisición de esta compañía”, señaló el ministro Edwin Palma.

El ministro Palma no descartó que Ecopetrol insista en la adquisición de Monómeros, aunque advirtió que es una decisión del Gobierno corporativo de la empresa, “Ecopetrol dijo definitivamente que no, aunque recientemente hemos visto las declaraciones del presidente Ricardo Roa que sigue considerando la posibilidad de poder hacerlo, pero, insisto, son decisiones propias del Gobierno corporativo de Ecopetrol”, señaló el funcionario.

Frente a la regulación adicional señalada para la empresa Air-e, el ministro Palma, dijo que se espera solucionar los problemas de energía para el caribe colombiano.

“Tenemos una ambiciosa agenda regulatoria, una frente al tema del caribe que tiene un régimen especial que fue recientemente avalado por la Corte Constitucional, una frente a aire que cubre los 7 departamentos del caribe colombiano que ayer precisamente repasamos son cerca de 6 o 7 medidas que esperamos permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio, pero que permita también solucionar el problema a mediano y largo plazo”.