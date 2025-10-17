¿Por su edad? Polémica por solicitud de renuncia a cónsul honorario de Colombia en Stuttgart

A través de una carta firmada por 446 personas, entre campesinos, artistas, artesanos, joyeros, estudiantes, grupos artísticos colombo- alemanes, W Radio conoció una solicitud de renuncia realizada por la embajadora en Alemania, Yadir Salazar Mejía a Gerhald Gassman, cónsul honorario de Colombia en Stuttgart.

Puede leer: Cónsul de Colombia en Madrid sería germen de problemas del edificio del consulado recién inaugurado

En el texto se habla sobre la inconformidad de la decisión, que, según ellos, no cuenta con una justificación clara: “Nos parece injusto y arbitrario que se esté atacando desde la Cancillería, la labor de un cónsul honorario, que no acumula sino logros y reconocimientos por parte de las comunidades y que es altamente valorado en Alemania”.

La W conversó con Lennin Hernández Alarcón, cónsul general de Colombia en Frankfurt y de cuya circunscripción hace parte de la ciudad de Suttgard. Aunque dijo no estar enterado sobre esa información que, presuntamente, habría mencionado la embajadora, sí aclaró ciertos aspectos.

“En el año 2015 se emitió un decreto que definió que los cónsules honorarios deben estar por un periodo de 4 años desde su nombramiento, Gerhald lleva más de 12-13 años […] hicimos un informe y una revisión con la señora embajadora y propusimos unos ajustes que son necesarios para estos relevos”, contó.

Por otro lado, Gassman reveló que la embajadora Salazar le habría solicitado la renuncia personalmente, asegurándole que ya tenía un nuevo perfil para ese cargo, decisión que habría tomado también, presuntamente, por su edad y longevidad en el cargo.

“La única razón es que la embajadora quiere reemplazarme por un conocido […]”, dijo Gerhald, expresando que el tema del tiempo en el cargo y su edad no puede ser un motivo válido para retirarlo, pues son varios los cónsules alrededor del mundo que siguen ejerciendo, aún con más años de vida y trayectoria.

Le puede interesar: Tribunal anuló nombramiento de Alfredo Molano Jimeno como cónsul en México

Desde la oficina de prensa de la embajadora revelaron que el candidato que entraría a ocupar el espacio del cónsul actual “no es un amigo, es una nueva personalidad del mundo empresarial de Stuttgard”.

¿Qué dice la embajadora?

En respuesta a lo anterior, la embajadora de Colombia en Alemania Yadir Salazar Mejía, aseguró que, en efecto, trabajaron en hacer unos relevos estratégicos de acuerdo a las necesidades que Colombia tiene en Alemania.

Respecto a los motivos por los cuales hizo la solicitud de renuncia al actual cónsul, confirmó que uno de los factores si fue la edad, pero también “el cumplimiento de unas disposiciones” que tiene el Gobierno colombiano sobre los consulados honorarios.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Yo no puedo permitir que haya acusaciones sin pruebas de que yo estoy vendiendo un puesto, eso es inaceptable”, agregó la embajadora en respuesta a las afirmaciones de Gassmann y su esposa, quien intervino en la entrevista en apoyo a su pareja.

Salazar finalizó mencionando que el perfil de la persona que entraría a reemplazar ya está confirmado y que el proceso de su selección, se ha dado cumpliendo con todos los protocolados estipulados por la Cancillería.

Play/Pause Embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía 12:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: