“Se abren nuevos horizontes, hay optimismo”: expresidente Rodríguez Veltzé por elecciones en Bolivia

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, las encuestas oficiales dan una leve ventaja a Jorge ‘Tuto’ Quiroga, aunque el historial de sondeos en el país mantiene la incertidumbre. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), llega con la primera fuerza parlamentaria, tras haber obtenido el 32 % en la primera vuelta, frente al 26 % de su rival de Alianza Libre.

Enrique Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la República de Bolivia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las elecciones que se vienen para el país.

“Bolivia vuelve a las urnas de forma pacífica y con optimismo frente a un nuevo periodo presidencial, frente a nuevos horizontes, donde han surgido muchos desafíos, el nuevo presidente debe mantener el sistema democrático, manejar la crisis económica y recomponer las instituciones”, aseguró.

Bolivia es el país con las mayores reservas de litio del mundo, pero su industrialización ha tenido fuertes tropiezos que han generado retrasos significativos por la falta de experiencia técnica, problemas de corrupción y la volatilidad del mercado global.

Sobre este recurso natural estratégico, el expresidente Rodríguez mencionó que “quien sea Gobierno debe acordar procesos transparentes que respondan a consultas previas e informadas en los territorios indígenas que donde se encuentra este material, para que se honren los compromisos de pago de regalías a las regiones. Aquí se abre una nueva oportunidad, el actual Gobierno no condujo ese proceso de forma transparente, quedaron estancados”.

