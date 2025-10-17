“Se fue bien, se le fue la batería poco a poco”: Hijo de Gustavo Angarita sobre la muerte del actor
Gustavo Angarita, reconocido actor, murió el 16 de octubre. Su hijo, Gustavo Angarita Jr pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de la despedida que están planeando para su padre.

Gustavo Angarita y su hijo
Gustavo Angarita Jr, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la muerte de su padre, el reconocido actor Gustavo Angarita.
El famoso de 84 años murió en la noche del jueves 16 de octubre luego de su lucha contra el cáncer.
Su hijo aseguró que “la función médica hizo que el final de su vida fuera bastante llevable e hizo que nosotros pudiéramos disfrutar muchos años más de él”.
Además, detalló, que “no se fue mal, no lo vi morirse mal, estuve con él en el momento que sucedió y fue como que se apagó de a poco, se le fue acabando la batería poco a poco”.
‘Mi gato favorito’ era como lo llamaba su hijo, pues según cuenta, “era un muy buen gato, era arisco, iba solo cuando se le daba la gana, siempre fue un gatito”.
Angarita Jr. reveló que siempre han tenido gatos y tomaron comportamientos felinos.
También se refirió a lo que era su padre profesionalmente, como actor, asegurando que los actores de teatro de esas épocas llegaron a cambiar el concepto de teatro que era muy primitivo.
“De ahí se apropió la televisión para tener esa calidad que tuvo después de mucho tiempo y justo después llega el Nobel. Las telenovelas de ese entonces eran de realismo mágico y eso lo dio ese grupo de actores que hacían teatro, que hacían cine”, afirmó.
Sobre las producciones de las que hizo parte Gustavo, su hijo afirmó que a todas las recordaba con cariño, pero le tenía un aprecio particular a sus momentos de teatro. “Fueron las piezas legendarias, fue donde comenzó todo”.
Finalmente, afirmó que el velorio se realizará por el Centro Internacional.