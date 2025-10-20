Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Al Oído: crisis con EE.UU. es responsabilidad de Petro y deja en riesgo a millones de colombianos

Al Oído de una disputa que nos supera. Lo que está en juego no es una frase entre presidentes, sino la estabilidad económica, el futuro de nuestras exportaciones y la credibilidad de Colombia frente al mundo.

Durante décadas, la relación con Estados Unidos ha sido un pilar de nuestra política exterior. Una relación estratégica. Gracias a ella llegaron inversiones, cooperación en seguridad, educación y desarrollo rural. Por eso, cuando se tensan los lazos con nuestro principal aliado, lo que se resquebraja no es una amistad diplomática: es parte del andamiaje que sostiene a nuestro país.

En los últimos días, ambos mandatarios —Petro y Trump— han llevado el desacuerdo a un terreno peligroso. Y aunque merecen respeto, hay que decirlo con claridad: la diplomacia no puede convertirse en escenario de campaña.

El intercambio de descalificaciones puede darle combustible político al presidente Petro, pero a Colombia solo le deja incertidumbre.

Porque mientras se multiplican los discursos, se debilitan los acuerdos. Y detrás de esa tensión se esconde un costo silencioso: el de los caficultores, los floricultores, los empresarios y los trabajadores que dependen de esa relación para sostener su vida cotidiana.

Cada palabra mal calculada, cada provocación, tiene impacto directo en el bolsillo y en la confianza internacional.

Y más allá de la coyuntura, preocupa el ambiente interno. Cuando el tono del poder se vuelve confrontación, se abre espacio a la violencia política, al resentimiento y a la división. Colombia no puede darse el lujo de incubar otro momento de caos.

Hoy más que nunca se necesita liderazgo que entienda que defender la soberanía no es gritar más fuerte, sino hablar con serenidad y argumentos. Un liderazgo que recupere la credibilidad internacional con firmeza, sin complejos, pero también sin arrogancia y que comprenda que no se gobierna por X.

Con lo que está pasando ganan los bandidos y pierden los colombianos. No podemos permitir que ese desgobierno siga acabando con el país.