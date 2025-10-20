El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carrillo denuncia presuntos favorecimientos del Fondo de Adaptación a contratista de Ruta del Arroz

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la Ruta del Arroz y denunciar presuntos favorecimientos de la administración del Fondo de Adaptación al contratista del proyecto, a pesar de incumplimientos.

Según Carrillo, la administración de Katherine Rojas en el Fondo de Adaptación está haciendo lo posible para favorecer al contratista y ponerle trabar al interventor de la Ruta del Arroz.

“Lo que está pasando es que la nueva gerencia está haciendo todo lo posible por favorecer al contratista y ponerle trabas al interventor. Ahí ha habido mucho ruido porque esta nueva gerencia buscó volver a traer a la gente del gobierno Duque, gente con un enfoque distinto al presidente de la República (Gustavo Petro). Esto es básicamente un golpe de mano, es como si hubiera ganado Abelardo de la Espriella”, dijo.

Comentó que cuando él estuvo al frente de la institución, no permitió que se pagara un solo peso del contrato por las dudas que tenía con los incumplimientos del contratista.

“Mi sentimiento es que la nueva gerencia está buscando la forma de proteger al contratista”, reiteró.

De esta manera, pidió que la Contraloría y la Procuraduría actúen y ponga la lupa sobre el Fondo de Adaptación.

