“Contraproducente para Estados Unidos”: exconsejero de EE.UU. sobre medidas de Trump contra Colombia

Jonathan Finer, exconsejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W desde el foro ‘World In Progress’ que se desarrolló en Barcelona para hablar de la tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que trae consigo afectación en las relaciones de ambos países.

Para Finer, el anuncio de Trump sobre los aranceles y sus palabras sobre Petro son “desafortunadas”, pues maneja la política exterior de EE.UU. como algo personal.

“Si tiene una buena relación con algún líder y si tiene una difícil con alguien, pues lo castiga y ese es el caso de la relación que tiene con el presidente Gustavo Petro. Vemos que desde el comienzo ha sido bastante mala o ha tenido tropiezos”, mencionó.

Además, comentó que no solo es negativo para Colombia las declaraciones de Trump, sino que “es contraproducente para Estados Unidos y no favorece al país”.

¿Por qué Trump castiga a la industria colombiana y no al presidente Petro?

Finer aseguró que el presidente Petro “es un aliado difícil”, incluso con la administración de Joe Biden, en la que él trabajó. Expresó que en ese momento no estaban de acuerdo en muchos temas con el actual mandatario de los colombianos, sin embargo, destacó que se deben perseguir las buenas relaciones porque eso es lo más conveniente para las dos naciones.

¿Cómo afecta el acercamiento de Colombia a China?

“Es una preocupación, incluso lo era en la administración Biden. Esa movida del presidente Trump hace daño a la relación con Colombia y hace que Colombia mire para otros lados (China y Rusia)”, indicó.

