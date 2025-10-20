Denuncia por inversión de casi $60.000 millones para reestructurar una tribuna del estadio de Neiva

El 19 de agosto del 2016, ocurrió una tragedia en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. En medio de unas obras de remodelación que se estaban realizando en ese entonces, una parte de la tribuna occidental se desplomó, cobrando la vida de 4 personas y dejando 10 heridos.

Los problemas técnicos en ese espacio, lamentablemente, persisten. A hoy se sigue negando el ingreso de asistentes a los partidos de fútbol y los equipos han tenido que jugar sin hinchada.

La Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva se encuentran realizando una gestión para implementar la reestructuración de la tribuna occidental del estadio con una inversión de casi $60.000 millones.

Por esta razón, el candidato al senado Hernán Andrade le ha pedido al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, a través de una carta, ejercer un control preventivo, asegurando que hay obras con más prioridad, que no hay apoyo del gobierno y que, además, un reconocido empresario de la región propone realizar la construcción de un nuevo espacio sin hacer uso de recursos públicos.

“Esto tiene mucha discusión técnica, si amerita o no amerita, son $56.000 millones de recursos del municipio con 0 inversión del Gobierno Nacional […] entonces se plantean una serie de interrogantes”.

Ante esto, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, confirmó que ya han pasado varios gobiernos y “ninguno ha sido capaz de solucionar y tener que quitar ese monumento a la desfachatez, a la corrupción con la que tenemos que vivir todos los neivanos”, expresó.

Aunque Hernán Andrade mencionó que hay un fallo que ordena la demolición total del estadio, Casagua afirmó que esa información no es verídica, ya que la solicitud del Tribunal del Huila era ordenar estudios para que determinen cuál es la decisión más oportuna.

“La Universidad Nacional nos entregó el estudio con las diferentes opciones” añadió el alcalde, explicando que el resultado a nivel financiero y técnico resolvió que la mejor solución era demoler únicamente esa tribuna.