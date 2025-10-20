La W RadioLa W Radio

“El país más consumidor de droga no puede acusar a Petro de narcotraficante”: Benedetti sobre EE.UU.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, conversó con La W sobre la tensión que se desató entre los Gobiernos de Colombia y EE.UU. por la lucha contra las drogas.

09:12

Armando Benedetti y bandera de Estados Unidos. Foto: (Colprensa-Catalina Olaya) / Getty Images

Escuche la entrevista completa en La W:

09:12

