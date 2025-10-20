La W RadioLa W Radio

“En lugar de ser fatalistas hay que buscar soluciones”: Xavier Bertrand sobre política en Francia

Xavier Bertrand, único político que le ha ganado en elecciones a Marie Le Pen, conversó con La W sobre el panorama político actual en Francia y sus expectativas.

Xavier Bertrand | Foto: GettyImages

Escuche la entrevista completa en La W:

