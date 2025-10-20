Esto solo traería problemas y costos para el pueblo colombiano: Santos sobre choque entre Petro y Trump
Juan Manuel Santos, expresidente, habla en La W sobre el choque entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, habló en La W sobre la suspensión del TLC anunciada por el presidente Petro tras el choque con Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense lo acusara de ser “líder del narcotráfico”, suspendiera ayudas y anunciara nuevos aranceles.
Gustavo Petro, presidente de la República, anunció que el TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Según mencionó el mandatario, “al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC”.
“Responderé de manera inteligente, hemos mantenido las clausulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene decretos que aún no firmo con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”, agregó.
Ante esto, Santos fue enfático en decir que no es la manera de responder porque a la larga quien paga los platos rotos es el pueblo colombiano.
“Adoptar esas actitudes agresivas a un año de dejar el poder solo va a traer problemas y costos para el pueblo colombiano”, afirmó.
“La forma de abordar este tipo de cosas y problemas es usando las herramientas constitucionales, al diplomacia privada, no la política de micrófono agresivo, que le gusta a Petro y también a Trump”, agregó el exmandatario.
Noticia en desarrollo.