Esto solo traería problemas y costos para el pueblo colombiano: Santos sobre choque entre Petro y Trump

USA248. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/01/2025.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, habla en una conferencia de prensa para anunciar el 'Reloj del Juicio Final' celebrada este martes, en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en Washington (EE.UU.). El 'Reloj del Juicio Final', una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 89 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 78 años de historia. EFE/ Lenin Nolly / Lenin Nolly ( EFE )

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, habló en La W sobre la suspensión del TLC anunciada por el presidente Petro tras el choque con Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense lo acusara de ser “líder del narcotráfico”, suspendiera ayudas y anunciara nuevos aranceles.

Gustavo Petro, presidente de la República, anunció que el TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Según mencionó el mandatario, “al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC”.

“Responderé de manera inteligente, hemos mantenido las clausulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene decretos que aún no firmo con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”, agregó.

Ante esto, Santos fue enfático en decir que no es la manera de responder porque a la larga quien paga los platos rotos es el pueblo colombiano.

“Adoptar esas actitudes agresivas a un año de dejar el poder solo va a traer problemas y costos para el pueblo colombiano”, afirmó.

“La forma de abordar este tipo de cosas y problemas es usando las herramientas constitucionales, al diplomacia privada, no la política de micrófono agresivo, que le gusta a Petro y también a Trump”, agregó el exmandatario.

Noticia en desarrollo.