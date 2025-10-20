La salida de Magda Giraldo de la Fidupreviosora puede detener a la UNGRD: Carlos Carrillo

La junta directiva de Fiduprevisora solicitó la renuncia de Magda Giraldo, quien llevaba casi un año como presidenta de la entidad fiduciaria que administra los contratos y recursos para la UNGRD.

Al respecto, Carlos Carrillo, director de la UNGRD explicó que “la relación entre la entidad y la Fiduprevisora era como una unión marital de hecho”, porque, aunque convivían las dos entidades, ninguna había suscrito un convenio formal que marcara los niveles de servicio y responsabilidades mutuas. Bajo la gestión de Giraldo, tal convenio se firmó por primera vez, según el director de la UNGRD.

Carrillo relató que él ejercía como ordenador del gasto en la UNGRD, pero no era quien suscribía los contratos: esa función recaía en la fiduciaria (Fiduprevisora), a través de su vicepresidencia de contratación derivada. La razón, explicó, era que Fiduprevisora trabaja con el régimen privado para sus contrataciones, lo que implicaba que “cada cosa que se hace en la UNGRD tiene que pasar por la Fiduprevisora”.

Por esta razón, reconoció que el relevo de Giraldo tiene un impacto directo en los procesos de contratación de la UNGRD, que ya eran “muy complicados”. Puso como ejemplo que sacar una orden de prestación de servicios puede tomar tres meses, aunque en otros momentos “era cuestión de horas” al mover recursos de emergencia.

Sobre la razón del cambio, Carrillo admitió no tener claridad: “No tengo idea cuál es la razón” por la que la junta ordenó la renuncia, añadió que espera que el presidente de la República se involucre en la designación del nuevo encargado, pues están en juego agencias como el FOMAg y la vicepresidencia de contratación.

Para Carrillo, la persona que llegue a Fiduprevisora debe ser “capaz y sobre todo que no se deje tentar de la codicia”, ya que, dijo, la gestión del riesgo exige transparencia y fiabilidad en la cadena de recursos públicos.

Reviva la entrevista completa con Carlos Carrillo aquí: