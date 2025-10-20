El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Sillatón, la campaña de ‘La Silla Vacía’ para salvar su financiación: así puede donar

Juanita León, periodista, directora y fundadora de La Silla Vacía, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de una campaña denominada ‘La sillatón’.

“Esta campaña la creamos para recoger aportes de la gente que cree en el periodismo de La Silla entonces apagamos la página para que la gente sienta fomo y sienta que la Silla de verdad debe estar prendida”, dijo.

Con esto, buscan 150 millones de pesos debido a que están en riesgo de perder, de aquí a diciembre, el 40% de su financiación debido a que se acaba el contrato con facebook de verificación.

“Queremos reemplazar esos recursos para seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo”, detalló.

Siendo así, comentó que en La Silla hay una nómina de 34 personas que trabajan a tiempo completo con salario laboral.

“Trabajamos en las diferentes secciones de La Silla, el 80% somos periodistas y hay unas personas que trabajan en sección de cursos y sostenibilidad”, aseguró.

¿Cómo participar en ‘La Sillatón’?

Los interesados en hacer parte de esta campaña y contribuir, pueden ingresar a la página de la silla vacía/donaciones y pueden hacer donaciones desde los 30.000 pesos.

“Todo lo que nos aporten será recibido”, comentó.

Asimismo, Juanita reveló que quien podrá recibir un certificado de extensión tributaria y tendrá descuentos en los cursos que este medio ofrece.

Además tendrá derecho de participar de un café virtual que realizarán con el equipo de redacción para analizar la noticia del mes.