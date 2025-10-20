Las medidas que anuncian van a beneficiar a los narcos: ex vicecanciller por choque de Trump y Petro

El ex vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

Jorge Rojas, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Colombia, pasó por los micrófonos de La W sobre el choque entre Trump y Petro luego de que el mandatario estadounidense acusara a Petro de ser “líder del narcotráfico”.

Trump también suspendió la ayuda a Colombia y anunció nuevos aranceles.

El ex viceministro aseguró que este momento justamente se está dando en un momento de firmeza, de celeridad y de diplomacia.

Sobre las declaraciones de Trump, señaló que estas deben generar una respuesta nacional, “aquí hay un presidente elegido que representa la unidad nacional”.

Es por eso que señaló que se debe acudir al diálogo y a la diplomacia y considera que las declaraciones tanto de Petro como de Trump “son resultado de la propia desinformación”.

“Es un llamado a ambos Gobiernos, reafirmarlos en la diplomacia”, dijo, detallando que se va a afectar todo un país, toda una nación”.

Incluso, advirtió que “las medidas que se anuncian van a terminar beneficiando a los narcotraficantes”.